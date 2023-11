Sean “Diddy” Combs è stato accusato dalla ex fidanzata, la cantante R&B Cassie, di averla stuprata e picchiata molte volte nel corso della relazione. Casandra Ventura, questo il nome della popstar, ha presentato presso il tribunale federale di New York una causa contro il produttore e magnate della musica. Combs l’avrebbe coinvolta nel suo “stile di vita sfarzoso e a base di droga” subito dopo aver firmato per la sua etichetta. Siamo nel 2005, lei aveva 15 anni e lui 37.

Ventura, ora 37enne, ha affermato che Diddy (così si fa chiamare oggi Combs, dopo aver usato come nome d’arte Puff Daddy) ha cominciato con gli abusi fin dall’inizio della relazione. Il musicista “guidato dalla rabbia” avrebbe sottoposto Ventura a percosse “selvagge”, l’avrebbe drogata e costretta ad avere rapporti sessuali con altri uomini mentre lui filmava. Nel 2018, la cantante avrebbe cercato di mettere fine alla relazione ma Combs, oggi 54enne, l’avrebbe chiusa nella sua casa di Los Angeles e violentata. “Dopo anni di silenzio e oscurità, sono finalmente pronta a raccontare la mia storia e a parlare a nome mio e delle altre donne che affrontano violenza e abusi nelle loro relazioni“, ha dichiarato Ventura. L’avvocato di Diddy, Brafman, ha definito le accuse “bugie”. “Negli ultimi sei mesi, il signor Combs è stato oggetto della richiesta di 30 milioni di dollari da parte della signora Ventura, sotto la minaccia di scrivere un libro sulla loro relazione. La richiesta è stata respinta come un ricatto palese”, ha dichiarato il legale in una nota. L’avvocato di Ventura, Douglas Wigdor, ha risposto in una nota che Combs le aveva offerto “otto cifre” per farla tacere e impedirle di presentare questa causa.

Ventura ha raggiunto la notorietà con il singolo “Me & U”, prodotto da Ryan Leslie, che ha raggiunto la prima posizione nella classifica Billboard Hot R&B/Hip-Hop nel 2006. La canzone è stata il singolo principale del suo unico album, che portava il suo nome. Come attrice, è apparsa in diversi progetti televisivi e cinematografici, tra cui “Empire” della Fox, “Step Up 2: The Streets” e “Spenser Confidential”. Combs ha costruito uno dei più grandi imperi dell’hip-hop: è il fondatore della Bad Boy Records, ha vinto tre Grammy e ha lavorato con numerosi artisti di alto livello, tra cui Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans. Il magnate ha creato la linea di abbigliamento Sean John, lanciato il canale televisivo Revolt con un focus sulla musica e prodotto il reality show “Making the Band” per MTV. Quest’anno ha pubblicato il suo quinto album in studio “The Love Album: Off the Grid”, che ha ottenuto due nomination ai Grammy.