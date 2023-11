Sono arrivati così in ritardo che il volo sul quale dovevano prestare servizio è stato cancellato. È il 5 settembre scorso quando tre membri dell’equipaggio di un volo British Airways non si presentano in tempo all’aeroporto di Rio de Janeiro per partire alla volta di Londra. Il volo viene annullato e i tre si giustificano dicendo di essere stati rapiti e derubati. Ma la compagnia aerea non ci crede e così partono le indagini: tutto inventato. Secondo le forze dell’ordine infatti i tre hanno fatto festa, bevuto e assunto droghe. Prima hanno gozzovigliato a Rio, zona porto, poi si sono separati. Uno di loro è andato a cercare droga nella favela del Complexo do Alemão: si è svegliato per strada, il mattino dopo. Due sono invece andate in un locale e lì sono state derubate degli smartphone. Ora i tre membri dell’equipaggio dovranno rispondere di simulazione di reato.