Teo Mammucari, ‘croce e delizia’ di questa edizione di Ballando con le Stelle. Il conduttore è in gara ma certo non si limita a ballare: le battute, spesso a sfondo polemico, sono sempre dietro l’angolo e pochi giorni fa c’è stata una sorta di “rissa sfiorata” con Antonio Caprarica. Ora il settimanale Chi lo ha paparazzato in compagnia di Carlotta Mantovan, anche lei concorrente molto apprezzata di questa edizione. I due sono stati avvistati mentre pranzavano insieme ma è bene dire subito quello che il settimanale di gossip ben chiarisce: nessuna liason, anzi Mammucari sarebbe fidanzato con una misteriosa trentenne. E la bella Carlotta porta la sua grazia e il suo bellissimo ricordo di Fabrizio Frizzi in pista, per il pubblico di RaiUno.