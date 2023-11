“Io Canto“ debutterà mercoledì 22 novembre su Canale5. Lo show condotto da Gerry Scotti è stato più volte spostato in palinsesto e a menzionare la cosa, con la solita classe ma non senza una punta di sarcasmo, è stata Antonella Clerici nella puntata di oggi di È sempre mezzogiorno. Perché la conduttrice si prepara a guidare The Voice Kids, che partirà il prossimo 24 novembre su RaiUno. Cosa ha detto oggi, nel suo mezzogiorno, sul format concorrente? “Venerdì 24 novembre, segnatevelo, noi siamo sempre lo stesso giorno, venerdì 24 novembre cominciamo”. La giuria del talent condotto da Clerici accoglie la new entry Arisa: prende il posto che nella scorsa edizione fu dei Ricchi e Poveri e va ad affiancare Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino. I protagonisti in giuria del talent del Biscione saranno invece Al Bano, Michelle Hunziker, Orietta Berti e Claudio Amendola.