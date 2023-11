“Bloccare un Paese per 24 ore non è ammissibile“. Lo ripete da giorni il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che è andato allo scontro coi sindacati per lo sciopero proclamato per venerdì 17 novembre. Ma nel 2015, come si vede nel video, il leader della Lega dal palco di Ponte di Legno – dove ogni estate si teneva la festa del Carroccio – diceva: “Blocchiamo l’Italia per tre giorni, fermiamo il Paese per mandare a casa questo governo”. Matteo Renzi era il presidente del Consiglio.