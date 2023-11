“Il Paese non ha bisogno di blocchi, di fermi e di scioperi. Ha bisogno di correre, di produrre e competere. Per questo ho firmato la precettazione” per lo sciopero dei trasporti di Cgil e Uil per venerdì 17 novembre, tagliando lo sciopero a 4 ore. Lo ha detto il ministro ai Trasporti, Matteo Salvini, dal palco dell’assemblea di Federmanager, tornando sulla polemica sullo sciopero convocato dai sindacati per il prossimo venerdì. “Qualche leader mi ha dato dello squadrista, le parole hanno un peso. Io rispetto il diritto di sciopero, ma una minoranza politicizzata non può bloccare la seconda potenza industriale di questo continente. Io difendo la maggioranza silenziosa che non può dipendere dagli umori di Landini. La legge me lo permette, non abbiamo bisogno di blocchi, fermi e scioperi, ma di correre e produrre”