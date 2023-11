Erano trascorsi due anni da quando Nina Moric aveva fatto il suo ultimo ingresso nello studio di Verissimo. Ieri, 12 novembre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del programma e la supermodella croata naturalizzata italiana è tornata a far visita a Silvia Toffanin: “Sono stati due anni belli, assolutamente”, ha esordito. “Sto bene, sono serena – ha spiegato -. In un certo senso ho lasciato l’Italia. Sono stata a Milano ma ho voluto conoscermi e ho abbracciato la solitudine. Ho dovuto attraversare la follia però ho capito che troppo volte ho dato per scontato e giudicato, senza perdonarmi”. “Allontanarti dalla tv ti ha fatto bene?”, le ha domandato la presentatrice. “Credo che sia l’ultima intervista che faccio. Io non vorrei più parlare di me. Io mi sono dedicata alla mia arte, alla mia vita”, ha confessato Moric. Poi ha parlato del figlio Carlos Maria, nato dalla storia con l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona: “Lui è parte di me, è un amore che non si può spiegare. Lo so che è mio figlio ma in realtà è di più, di più, di più. Lui è la vita, il respiro. Carlos scusami, la mamma è patetica, lo so. Lui lo sa. Prima stavo male io, vedo molto dolore (in una vecchia intervista mostrata sul led, ndr). Stavo male, non voglio distribuire colpe a nessuno, me ne rendevo conto ma stavo male, ero presuntuosa. Posso dire? Mi sono arrabbiata con te (ha detto a Toffanin, ndr). Poi ho trovato questo posto meraviglioso, che ho creato tutto io, ci sono le mie opere, ora è tutto nuovo, ho una casa. Lì ero molto arrogante e ti chiedo scusa“. “Ma no, Nina, ho imparato a conoscerti”, ha affermato Toffanin (che effettivamente ha conosciuto Moric nelle sue mille sfaccettature). “Io ho capito che Carlos ci sarà sempre con me – ha detto Moric -. Lo so che sono uscite un po’ di.. Carlos è molto sensibile e ha avuto, come quasi tutti i ragazzini, un suo crollo, ma nulla di così grave, è una fase. Non ha nessun problema psicologico, si tratta solo di una fase emotiva. Non è nulla di grave che non si possa risolvere, Carlos è magico, devono stare tutti tranquilli. Anche se fossi la madre più sbagliata del mondo, non abbandonerei mai mia mio figlio. Giudicare una madre è sbagliato, a volte basterebbe essere gentili.”.

Il gravissimo problema di salute di Nina Moric

“Oggi sei qui sorridente ma a maggio hai avuto un problema di salute gravissimo”, ha detto Toffanin. Allora Moric, 47 anni, ha detto: “Purtroppo sono stata colpita da un batterio. All’inizio non avevano capito, mi hanno dato antibiotici troppo blandi e sono andata in sepsi. Ero in casa, da sola. Ho chiamato l’ambulanza e, durante il tragitto, sono svenuta. Mi sono presentata con questo seno che, non sto esagerando, era così (molto grande, ndr) con tutta la mano gonfia perché stavo andando in sepsi verso polmoni e cuore. Lì sono stata operata d’urgenza. Sì, purtroppo ho rischiato la vita. Questo batterio l’ho già avuto alle tonsille nel 2005″. E ancora al riguardo ha raccontato: “Può essere mortale. Io sono portatrice sana. A quanto pare questo batterio mi vuole tanto bene, non mi abbandona. Però mi ha abbandonato la gastrite e credo che sia un buon segno. Adesso io lascio andare, perdono. Covare odio e rancore? No”.

Il rapporto con Corona, gli eccessi e il dolore

Nina Moric ha continuato a parlare della propria vita privata, soffermandosi inevitabilmente anche su Corona e sull’amore: “I rapporti tra lui e il figlio? Diciamo che lui (Carlos, ndr) si merita di stare fuori da tutto questo circo”. “Da due anni non ho bisogno di accontentarmi – ha detto parlando dei sentimenti -. Oggi sono sola, assolutamente. [..] Anche se sono uscite delle foto. Adesso sto molto attenta. Questo signore non sapeva dove stare, gli ho offerto una zuppa calda. Abbiamo passato dei momenti carini e piacevoli; credevo che fosse diverso e invece, mi dispiace. Spero che si faccia la sua vita. Gli auguro ogni bene del mondo però che mi lasci in pace e sono arrivata al punto di procedere legalmente se non smettesse. Anche foto e video che ha pubblicato sul suo profilo, non poteva pubblicarli. Mi ha hackerato il telefono, comunque tante cose brutali”, ha detto riferendosi probabilmente all’ultima relazione di cui aveva parlato la cronaca rosa.

Infine ha concluso parlando degli eccessi e degli errori della sua vita: “Il passato non ci perseguita, siamo noi a perseguitarlo. Ci sono stati dei momenti in cui volevo solo chiudere gli occhi e non svegliarmi più. [..] Il dolore atroce che non ho accettato è stato portarmi via mio figlio senza una motivazione valida, tutto qui. Non sto dando le colpe ma non potevano fare quello, è stato crudele. In quel momento, non hanno fatto male solo a me, ci sono delle conseguenze anche oggi, grazie a Dio mio figlio ora si è tranquillizzato. Ecco lì forse è stato un momento.. un buco nero, vedo troppo dolore. Non si fa, non è etico, non è morale. Posso aver fatto degli errori, come tutte le madri, ma nessun tentativo di suicidio, no. Ho perdonato. [..] Droga? Alcool? Mi hanno fatto anche degli esami, non era il mio caso. Quando una madre è in un burrone, dev’essere aiutata. Sto parlando in generale, non è il mio caso”.

“Stai dicendo che non hai mai fatto uso di sostanze”, ha affermato Toffanin. “Certo che l’ho fatto – ha confessato Moric -. Ho provato cannabis e cocaina, ma tanto tempo fa. Non sono una persona a cui piacciono queste cose, non mi piace perdere il controllo della mia persona. Nel mio caso il discorso è stato un altro, cioè l’autolesionismo. E anche lì, che fai? Alla madre togli un figlio? Non l’ho fatto per morire ma per un gesto di ribellione. Sono stata lasciata da sola. Mi sono aiutata da sola. Ho iniziato a bere, per fortuna è durata poco. Volevo soltanto spegnermi. Ad un certo punto ho detto basta, tanto Carlos non tornava”. Infine ha concluso: “Non potevo nemmeno andare a portargli un regalo per il compleanno, starci 5 minuti da sola. Per 4 anni così. Vorrei che mi chiedessero scusa. [..] Adesso c’è una vita meravigliosa che ci aspetta, ognuno di noi se lo merita. Tutti ci meritiamo del bene, essere gentili non costa niente”. Applausi per lei e un forte abbraccio con la conduttrice.