Sta spopolando l’ennesima bufala che è diventata un flipper sui social. Dopo WhatsApp, questa volta è il turno di Facebook, in cui appare un messaggio privo di fondamenta in cui viene richiesta l’attenzione e la partecipazione degli utenti della piattaforma a disattivare il proprio account, per evitare di pagare 4,99 dollari a Meta. Il testo inizia con lo slogan “Anch’io sto disattivando!” e chiede di copiare il testo, condividendolo sul proprio profilo.

“A causa del fatto che tutti stanno lentamente venendo dirottati, sì dirottati non hackerati, stanno dirottando i nostri account, ora ancora di più”, si legge nel testo del messaggio truffaldino. L’obiettivo della fake news in questione – come in molte altre in passato – è quella di provare ad “isolare” Meta, l’azienda proprietaria di Facebook, negandole l’accesso “ad utilizzare foto e dati personali”. Il messaggio ha fatto il giro del web a causa della paura sempre più costante delle persone di sentirsi violate nella privacy, specialmente online. Anche questa volta però, l’infondata iniziativa è stata un fuoco di paglia.