Un automobilista ha travolto un pedone ed è scappato senza prestare soccorso. È successo a Milano tra via Morgantini e via Melozzo da Forlì intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, di 38 anni, stava attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali quando è stato investito da un’automobile.

Dopo l’impatto era ancora cosciente, ma ha riportato numerose fratture, di cui alcune anche al volto, e un forte trauma cranico. Pronto l’intervento del 118, che ha trasportato l’uomo all’ospedale San Carlo: le sue condizioni sono gravi, ma stabili. Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia locale di Milano, alla ricerca del conducente dell’auto-pirata che non si è fermato a prestare soccorso.

Nelle scorse settimane i giudici della Consulta, intervenendo in materia di omissionedi soccorso con fuga, avevano stabilito che “è ragionevolmente proporzionata la pena di tre anni di reclusione per il conducente che, avendo causato lesioni gravi, si dà alla fuga”. Perché fuggire dopo un incidente “esprime la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti”. In base al codice della strada il conducente dell’auto-pirata rischia una multa fino a 2.500 euro e una pena di un anno di reclusione.