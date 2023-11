Il leone fuggito sabato pomeriggio dal circo a Ladispoli è stato catturato in serata. L’animale si era prima nascosto in un canneto, poi era stato visto passare per le strade del centro. Dopo una lunga caccia a cui hanno partecipato carabinieri, poliziotti e finanzieri, il leone è stato reso inoffensivo dal narcotico. Un’artista del circo dal quale era fuggito ha raccontato l’accaduto sui social: “Sta bene, è tornato a casa con in suoi compagni felini”.