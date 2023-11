Il 10 marzo 2024 il Portogallo andrà al voto ed è già cominciata la campagna elettorale con i partiti dell’opposizione irritati per la decisione del Presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, di attendere quattro mesi per affidarsi al verdetto delle urne. Tuttavia ventiquattro ore dopo l’annuncio ufficiale, lo stesso capo di Stato ha firmato la legge che prevede l’aumento del salario minimo dal 1° gennaio 2024. Un incremento record: si passerà infatti dai 760 euro attuali a quota 820 euro, pari a un aumento del 7,9%. Il governo del dimissionario Antonio Costa aveva raggiunto l’intesa con le confederazioni sindacali il 7 ottobre, ma la Confindustria portoghese (Cip) rifiutò di firmare il documento, nonostante una serie di misure varate per rendere sostenibile l’impatto dell’aumento dei salari. Tra le norme a favore delle imprese, incentivi fiscali per gli imprenditori disposti a fornire alloggi ai lavoratori, indennità giornaliere riviste secondo nuove tabelle, riduzione di alcune tasse e sostegno al settore agricolo. L’incremento degli stipendi riguarderà anche i dipendenti pubblici, con il passaggio dagli attuali 769,83 euro a quota 821,83, con un miglioramento del potere d’acquisto, al netto dell’inflazione, del 4,6%. Un regalo dell’era-Costa.

Il Portogallo ha registrato una risalita dei salari del 16% nel periodo 2008-2022. La crescita del 2024 rientra nella Strategia Nazionale di Lotta alla Povertà 2021-2030, con l’obiettivo di sottrarre il 10% della popolazione all’indigenza. Un trend positivo, per una nazione che continua però a fare parte del gruppo di coda tra i 27 stati dell’Unione Europea, dove l’Iva in diversi settori raggiunge il 23% e dove il prezzo della benzina è quasi ai livelli italiani. L’Ue ha stabilito tre fasce: stipendi superiori ai 1.500 euro, retribuzioni tra i 1.000 e i 1.500, sotto quota 1.000. L’Italia, con Danimarca, Austria, Finlandia e Svezia, è una delle cinque nazioni nelle quali non esiste una soglia minima salariale.