Pino Insegno non condurrà la prossima edizione de “L’Eredità“. Una notizia che le agenzie di stampa assicurano da ieri, il conduttore, considerato vicino alla premier Meloni, era stato annunciato alla guida del game show di Rai1 lo scorso luglio nel corso della presentazione dei palinsesti Rai. Nel mezzo una pioggia di polemiche e il flop pesantissimo con “Il Mercante in Fiera”. La società che detiene i diritti del format del game show, Banijay Italia, avrebbe messo il veto sul suo nome. In sede di rinnovo dell’accordo biennale con la Rai, che era scaduto, ha chiesto di poter approvare il conduttore del programma.

Il problema resta però in primo piano: dove ricollocare Insegno che ha un contratto in tasca per il preserale? Andiamo con ordine. Stando alle nostre fonti sarebbe in corsa un “duello” per “L’Eredità” tra l’ex titolare del programma Flavio Insinna e Marco Liorni, impegnato alla conduzione di “Reazione a Catena”, format che ottiene ascolti record e per la prima volta andrà in onda fino al 31 dicembre. Insinna e Liorni sarebbero apprezzati dagli attuali vertici, ma anche da Rai Pubblicità e dalla società di produzione Banijay.

Insegno, dopo l’esclusione, vorrebbe tornare con forza alla conduzione di “Reazione a Catena”, da qui l’idea dei vertici Rai di spostare Liorni alla guida de “L’Eredità”. Se i vertici di Viale Mazzini, il duplex Sergio-Rossi, dovessero resistere e rispondere picche ai sogni del conduttore stimato dalla leader di Fratelli d’Italia, tutto resterebbe come prima: Flavio Insinna a L’Eredità, Marco Liorni a Reazione a Catena. Un rebus che troverà soluzione solo nelle prossime settimane, a dicembre inizieranno infatti le registrazioni del game show. Un gioco ad incastri, in tutti i sensi.

“Pino si può vivere anche senza Eredità, a me i miei non mi hanno lasciato niente e comunque ce l’ho fatta, sono qui”, ha scherzato intanto Fiorello nel suo show mattutino: “La Rai sta facendo nuovi nomi per la conduzione, ancora non hanno deciso: certamente Flavio Insinna, Marco Liorni. Ma la verità è un’altra, lo so io chi condurrà l’Eredità, agenzie di stampa preparatevi a scrivere: condurrà l’Eredità il generale Figliuolo. Perché quando c’è un’emergenza, il generale Figliuolo arriva con le sue medaglie e dice: ‘Ci penso io'”, ha aggiunto lo showman siciliano a “VivaRai2!“, fresco di nuovo record auditel. Poi un messaggio diretto al conduttore doppiatore: “Pino non ti crucciare. Ti posso dire? Meglio così. Ma chi te lo faceva fare, duemila puntate, lascia stare. Doppia che è meglio, doppia! Sei nascosto, chiuso, in una stanzetta. Chi te lo faceva fare?”.

Un clima rovente, acceso ulteriormente dal manager Diego Righini che assiste il discusso conduttore: “La Rai oggi ci ha prospettato l’esclusione di Pino Insegno dalla conduzione de ‘L’Eredità‘, una cosa che ci è dispiaciuta molto. Il contratto di Pino Insegno è blindato e riguarda la conduzione de ‘Il Mercante in Fiera‘ e ‘L’Eredità‘ o un programma similare. Quindi se gli propongono la conduzione di ‘Affari Tuoi’ va benissimo, ma se lo lasciano in panchina, ancorché pagato, allora ci muoveremo diversamente”, ha dichiarato all’Adnkronos. “Affari Tuoi“, al netto delle sue dichiarazioni, è saldo nelle mani di Amadeus, reduce ieri dal record stagionale con 5,2 milioni di telespettatori e oltre il 24% di share. Oggi Righini e Insegno incontreranno Angelo Mellone, direttore del Daytime Rai. “Ancora non ci è stato comunicato niente, né da Banijay né dalla Rai e Pino ha già iniziato a lavorare al programma – precisa Righini – Spero che l’incontro con Mellone sia chiarificatore anche sul versante dell’alternativa che ci offrono. Ripeto: se tolgono a Pino ‘L’Eredità‘ per affidargli ‘Affari Tuoi’ va benissimo, ma non accetteremo che resti in panchina anche se pagato”, conclude.