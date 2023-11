Il protocollo tra Italia e Albania per la gestione dei migranti “è un progetto assolutamente irragionevole da qualunque parte lo si valuti. È veramente incomprensibile che ministri come Salvini, Tajani e Piantedosi stiano lì zitti a recepirlo. È un progetto che Giorgia Meloni confeziona come una deportazione di massa temporanea che ci costerà tantissimo“. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con l’Anci nella sede del Movimento. “Distrarrà le nostre risorse umane, e parlo delle nostre forze di polizia – ha aggiunto – per accompagnare questi migranti su un lembo di terra albanese. Ristrutturiamo loro caserme ma noi ne abbiamo tante, anche disponibili, per tenerli lì un mese, processare lì le loro richiese d’asilo e poi riportarli in Italia dove offriremo o asilo oppure un foglio di via perché non si riesce a rimpatriarli, e quindi si potranno diffondere sul nostro territorio”. “È un ennesimo spot sulla pelle degli italiani. Noi però non siamo sciocchi, e non vogliamo essere trattati da stupidi da questo governo”, ha concluso l’ex presidente del Consiglio.