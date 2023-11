Pd e Movimento 5 stelle correranno insieme alle prossime elezioni regionali in Sardegna, in programma nel 2024. Nella sede dem di Cagliari è stata ufficializzata la candidatura comune di Alessandra Todde, vicepresidente pentastellata ed ex viceministra dello Sviluppo economico. A sostenerla anche l’Alleanza Verdi-Sinistra e altri movimenti, ma non tutto il campo largo: l’ex governatore Renato Soru, infatti, ha convocato un evento per sabato a Cagliari in cui dovrebbe annunciare la sua candidatura, a cui guardano Progressisti, Liberu e +Europa.

Todde si dice ottimista che la frattura possa rientrare: “Incontrerò Renato Soru, che ritengo una risorsa. Credo che sia importante il dialogo e che sia importante anche la costruzione di un rapporto diverso rispetto a quello che c’è stato finora. Non parlerò solo con lui, ci sono altre forze, anche civiche, che in questo momento desiderano entrare e hanno voglia di confrontarsi. Io credo che nei prossimi giorni avremo molte soprese e credo che questa coalizione sia solo l’inizio“.

Alla candidata arriva subito l’endorsement del leader 5s Giuseppe Conte: “Una grande manager e imprenditrice. Una donna che nelle istituzioni non si è mai risparmiata per tutelare le aziende e i lavoratori da viceministro dello Sviluppo economico, in uno dei momenti più duri per l’Italia”, scrive su Twitter. “Alessandra Todde è da sempre un orgoglio per il Movimento 5 stelle e da oggi è la candidata presidente del campo progressista per cambiare il volto alla Regione Sardegna. Forza!”.