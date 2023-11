Tyson Foods, una delle principali aziende del settore alimentare statunitense, ha ritirato dal mercato 13 tonnellate di nuggets di pollo dopo che sono stati scoperti frammenti di metallo nel prodotto. Nel mirino ci sono le “Fun Nuggets”, crocchette di pollo fritto a forma di dinosauro che hanno come data di scadenza il 4 settembre 2024. Il colosso dell’industria alimentare americana ha tenuto a sottolineare che il richiamo è stato fatto “per estrema cautela”, dopo che alcuni consumatori hanno segnalato la presenza di pezzi di metallo all’interno.

Le crocchette coinvolte sono state prodotte in un’unica fabbrica e distribuite in nove stati degli Stati Uniti, tra cui Alabama, California e Illinois. Il servizio di sicurezza alimentare degli Stati Uniti (FSIS) ha riportato una lieve lesione orale a causa di questa contaminazione. Altri prodotti della gamma non sono coinvolti nel richiamo.

Tyson Food ha fatto sapere in un comunicato che “un numero limitato di consumatori ha segnalato la presenza di piccoli pezzi di metallo flessibile all’interno del prodotto e, per massima precauzione, stiamo richiamando questo particolare lotto”. L’azienda ha quindi esortato i clienti che hanno acquistato prodotti di tale lotto a non mangiarli, gettarli e, se necessario, a contattare l’azienda per ulteriori informazioni.

Questo non è il primo episodio di richiamo per Tyson Foods. L’azienda aveva richiamato la carne macinata nel novembre 2022 a causa della presenza di pezzi di materiale vetroso. Quattro anni fa, un altro lotto di crocchette di pollo era già stato richiamato a seguito del ritrovamento di frammenti di gomma blu.

I nuggets di pollo, nonostante la loro popolarità, – è sempre bene sottolinearlo – non sono un cibo salutare: secondo un’analisi condotta dieci anni fa dall’American Journal of Medicine su nuggets di pollo provenienti da due importanti catene di fast-food, meno della metà del contenuto era composto da muscolo scheletrico di pollo. Non solo: gli alimenti analizzati contenevano elevate quantità di grassi ed erano composti da tessuti epiteliali, ossa, tessuti nervosi e connettivi.