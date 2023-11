Le previsioni parlano di un meteo in miglioramento, dopo le forti piogge che la tempesta Ciaran ha portato sulla Penisola mettendo in ginocchio soprattutto la Toscana e causando 7 vittime e dispersi. Dopo la lunga fase di eventi anche estremi, la pressione torna ad aumentare lievemente e per domani è prevista una giornata in prevalenza stabile. Nuove piogge dovrebbero interessare soltanto le regioni tirreniche centrali, localmente l’Umbria, soprattutto nel nel pomeriggio. Ma se in Toscana i livelli dei fiumi fanno tirare un po’ il fiato alla Regione più colpita, dove l’impegno di vigili del fuoco e Protezione civile conta ormai 3.800 interventi, si prevedono nuovi innalzamenti sia in Lombardia che in Emilia-Romagna per il Po i suoi affluenti.

Per “le forti piogge della notte (tra sabato 4 e domenica 5 novembre, ndr) che hanno comportato anche nelle zone già alluvionate ulteriori accumuli importanti, ci sono stati nuovi distacchi di corrente elettrica. Circa 10.000 le utenze disalimentate”, scrive il governatore toscano Eugenio Giani sui social, dove ha aggiunto: “Niente pioggia nei prossimi giorni, la portata d’acqua dell’Arno fa impressione ma non ci sono criticità, è già passata la piena a Firenze e sta transitando a Empoli”. Nella mattinata ripresa anche la circolazione dei treni sulla Prato Pistoia, dopo la sospensione di 5 ore per gli allagamenti notturni della linea. Smette di piovere, dunque, ma la situazione resta difficile in molte parti del territorio. Il sindaco di Quarrata segnala la nuova esondazione dello Stella, con le campagne trasformate in un enorme lago (le immagini dal drone). Mentre il primo cittadino di Campi Bisenzio sintetizza così: “Non più danni, ma è emergenza nazionale”. A quantificare i danni in regione tra pubblico e privato è la nuova stima del governatore, che in 24 ore è passata da 300 a 500 milioni di euro.

Ma almeno per ora il Nord resta sotto osservazione, a partire dai livelli idrometrici di fiumi e torrenti. Con le precipitazioni delle scorse ore si va verso nuovi innalzamenti dei livelli sui corsi d’acqua emiliani e lombardi. Costantemente sorvegliato il Po, “che sta ricevendo nuovi afflussi dagli affluenti e che è attestato sopra la prima soglia di criticità a Pontelagoscuro e nei rami del Delta”, sottolinea l’Aipo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po. In particolare, in Emilia si stima per il torrente Enza, le cui casse di espansione stanno invasando le acque di piena, il raggiungimento ed eventuale superamento della soglia 3, di colore rosso, ossia di criticità elevata a Sorbolo tra la mattinata e il pomeriggio di oggi”. Sempre in Emilia, viene evidenziato, per quanto riguarda “il torrente Parma, sono state parzialmente abbassate nella mattina le paratoie della cassa di espansione al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza a valle, a Parma e in particolare Colorno”.

Piogge e forti venti hanno causato la caduta di un albero su un pullman turistico in centro a Milano, ma senza alcun danno alle persone. Quanto alla viabilità le arterie stradali di Anas chiuse al traffico sono ancora otto, dal Veneto alla Toscana. Mentre in Liguria è stata un altra notte di duro lavoro dopo le forti mareggiate in concomitante con le piene dei torrenti (con il fiume Entella sorvegliato speciale) soprattutto nelle zone tra Rapallo e Chiavari dove il vento ha scoperchiato una casa. Ancora danni per il maltempo in provincia di Perugia, ma senza pericoli per le persone. Le maggiori “criticità” vengono segnalate nella zona di Assisi, dove il torrente Tescio ha di nuovo esondato nell’area di Pian della Pieve e del Bosco di San Francesco, causando frane. La “zone di emergenza” è stata individuata tra Perugia, Assisi, Foligno, Todi, Gualdo, Tadino, Fossato di Vico, Spoleto, Giano dell’Umbria, Città della Pieve.