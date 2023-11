Un 17enne di Quero Vas, in provincia di Belluno, si trova attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Feltre per una meningite da meningococco. Le condizioni cliniche del giovane, rileva una nota dell’Ulss 1 Dolomiti, sono impegnative con monitoraggio costante.

Il giovane era stato accompagnato dal fratello maggiore al pronto soccorso di Feltre, ieri 4 novembre, dove le indagini del caso, l’esame obiettivo e soprattutto a quello laboratoristico hanno confermato la positività del batterio e del ceppo relativo. La meningite, infiammazione delle membrane che proteggono l’encefalo, può essere infatti infettiva o batterica. Nel caso specifico si tratta proprio di un batterio infettivo che si contrae in contesti comunitari.

Come prevede la profilassi in questi casi, gli operatori del Dipartimento di Prevenzione l’Ulss 1 Dolomiti sono ora impegnati nel tracciamento di tutti i contatti dello studente a scuola e in altri contesti, così da poter procedere con la somministrazione, in via precauzionale, dell’antibiotico. Le linee guida su questa malattia, infatti, raccomandano la somministrazione di una dose di antibiotico a scopo preventivo ai contatti stretti scolastici ed extrascolastici.

Nel dettaglio, si prevede di rintracciare le persone che hanno avuto contatti stretti con il giovane nei 7 giorni precedenti l’inizio della sintomatologia (dal 27 ottobre in poi). L’Ulss 1 Dolomiti, in collaborazione con i colleghi dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, contatteranno, sulla base degli elenchi forniti dalla scuola frequentata dal ragazzo, un istituto professionale di Valdobbiadene, i compagni di classe e gli insegnanti per proporre la profilassi antibiotica. Tramite l’Amministrazione comunale di Quero Vas, saranno inoltre rintracciati i contatti stretti extrascolastici del giovane.