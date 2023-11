Quattro foto e un video – tutti di casi diversi – per dimostrare che alcune persone non rispettano le prescrizioni e, anzi, mettono in pericolo se stesse di proposito. I vigili del fuoco di Genova hanno affidato a un post pubblicato su Facebook il proprio sconforto relativo al comportamento di alcuni cittadini, che in questi giorni, caratterizzati da forti temporali e alluvioni, pur di scattare una foto o girare un video hanno rischiato la vita (e l’hanno fatta rischiare ai vigili del fuoco, intervenuti per salvarli): “Il nostro lavoro consiste anche nel rischiare per salvare altri da condizioni di pericolo – hanno scritto – indipendentemente dai motivi che hanno portato le persone a rischiare. Ma, vedete, sembrerà forse strano a qualcuno, ma abbiamo l’ambizione, a fine turno, di tornare a casa dai nostri cari. E rischiare di non tornarci per la stupidità di una evidente moltitudine, non ci rende sereni”.

Video Facebook/Comando provinciale vigili del fuoco Genova