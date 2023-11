Belen Rodriguez è tornata attiva sui social dopo un periodo abbastanza buio della sua vita, almeno stando a quanto detto sa siti e giornali di gossip. Oggi però la conduttrice argentina è raggiante più che mai, forse complice la sua relazione con il fidanzato Elio Lorenzoni. Nell’ultimo periodo Rodriguez si cimenta in cucina tra ricette e scatti nella natura. Una boccata di ossigeno, dunque, da quel vortice caratterizzato da flash di paparazzi e gossip costanti. E anche ai follower che commentano in modo negativo la sua storia d’amore, Belen ha ormai la risposta pronta: “Ci conosciamo da 12 anni e gli ho sempre voluto bene… stiamo insieme da 5 mesi“. Questo commento arriva in risposta al messaggio di un utente che, sotto un post più recente raffigurante Belen e Elio, ha scritto: “È proprio un bel ragazzo, come ci si innamora così velocemente di una persona? Amore è una parola davvero importante, almeno per me lo è”. Il botta e risposta da parte di Belen non è tardato ad arrivare: “Diciamo che lo conosco da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente. Lo vedevo come un amico e poi già gli volevo bene perché è un ragazzo per bene. Sai, dal volere bene, quando c’è una bella amicizia, all’amore si fa in fretta. Comunque stiamo insieme da cinque mesi”. Calendario alla mano, i conti non sembrerebbero tornare. Tra i follower maliziosi c’è chi alza un’ennesima provocazione: “Se stanno insieme da 5 mesi perché a giugno Belen postava ancora foto con Stefano De Martino?”. Domanda che, ad ora, non ha ancora trovato una risposta. Eppure c’è molto di più. I due pare abbiano iniziato i lavori all’interno di un attico milanese per farlo diventare il loro nuovo nido d’amore. Casa che dovrà necessariamente prevedere delle camere anche per i figli di lei, Santiago e Luna Marì. E c’è anche chi nelle ultimissime ore sarebbe pronto a scommettere che non c’è due senza tre. Secondo il ben informato Alessandro Rosica, dopo aver ricevuto tre chiamate da vip importanti come garanzia dello scoop, Rodriguez sarebbe nuovamente incinta. Di Lorenzoni, ovviamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)