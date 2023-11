Si chiamano Hillary e Logan Bowles, hanno 31 e 30 anni e sono nella loro “era DINK” (ovvero Double income no kids, doppio stipendio niente figli). La loro storia sta nel filone delle coppie che rimandano l’avere dei figli (qui una delle ultime che abbiamo raccontato) e la troviamo sul Daily Mail. “Siamo spensierati, giovani e non abbiamo responsabilità. Goderci la vita ci renderà genitori migliori perché non avremo rimpianti”. Creator lei e operatore nella private equity lui, dalla Carolina del Nord hanno girato mezzo mondo, anche perché vanno in vacanza una volta al mese: “Da quando ci siamo sposati non passa giorno senza la domanda ‘quando avrete un bambino?’, non vogliamo cedere a questo tipo di pressioni”. Sposati dal 2017, hanno una lista di cose da fare prima di diventare genitori: “Siamo quasi arrivati alla fine”.