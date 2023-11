Meg stava dormendo quando qualcuno ha lasciato un biglietto nella sua cassetta delle lettere. “Voglio che proviate a mettervi nei miei panni, a vivere il momento in cui l’ho letta”, ha raccontato la tiktoker. Racconto che è stato ripreso dal Sun perché effettivamente insolito. La creator ha spiegato che, vedendo il mittente della lettera. cioè la scuola di fronte a casa sua, aveva pensato fosse una comunicazione per tutti gli inquilini del palazzo, magari su alcuni lavori da svolgere. Appena aperta ha scoperto però che la lettera era proprio per lei. “Caro residente, mi dispiace doverle scrivere su un argomento così delicato, ma ho ritenuto opportuno farle presente che la finestra del suo bagno è facilmente visibile dal parco giochi della nostra scuola materna. Ci chiedevamo se volesse prendere in considerazione l’acquisto di una tenda per la finestra per evitare qualsiasi imbarazzo da parte sua o dei nostri bambini”. Firmato, la preside. In parole povere, la ragazza ha realizzato che i piccoli alunni la vedevano in déshabillé. “A quel punto ero molto imbarazzata a uscire“. Tantissimi i commenti, da chi dice “la trovo una lettera scritta con molto tatto”, a chi assicura “io cambierei non solo casa ma universo”.