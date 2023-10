Stando a quanto riportato dadue persone vicine all’azienda avrebbero riferito che durante una videochiamata aziendale, l’imprenditore 52enne avrebbe annunciato che“a tutti gli effetti” entro il 2024. E questa, a quanto pare, non sembrerebbe essere la sola novità emersa durante l’incontro. Fonti anonime vicine alla piattaforma, riportano inoltre la volontà di Musk di avere nella ‘sua’ applicazione uno strumento dove poter svolgere più funzioni all’interno dello stesso sistema, soprattutto per quanto riguarda il.“Quando dico pagamenti, in realtà intendo l’intera vita finanziaria di qualcuno – ha detto l’amministratore delegato Tesla all’incontro, secondo quanto riportato da The Verge -. Se si tratta di soldi, sarà sulla nostra piattaforma. Denaro, titoli o altro. Quindi non si tratta semplicemente di inviare $ 20 a un amico. Io sto parlando del fatto che non avrai più bisogno di un conto bancario”. L’idea di base, infatti, è quella di creare una valida alternativa alle “complesse e costose” banche tradizionali.Qualcosa che sia, che offre ai suoi utenti una molteplicità di servizi non collegati tra loro, tra cui quelli finanziari, quelli legati ai trasporti, allo shopping e via dicendo. Un progetto, quello di Musk, che però sembra varcare i confini dell’irrealizzabile. Riprodurre questo fenomeno di piattaforma tuttofare in Europa o negli Stati Uniti non è infatti realistico a causa delle norme vigenti in materia di concorrenza e monopoli.

Ma le difficoltà non finiscono qua. Un’altra bega che X deve risolvere, infatti, riguarda il fatto che la gente si fida sempre meno dell’applicazione e, quasi nessuno, condividerebbe i dati sensibili. I sondaggi e le partnership dell’ex Twitter sono drasticamente calate da un anno a questa parte. Quello che tutti ricordano come il social ‘del cinguettio’ sembra destinato a diventare solamente un lontano ricordo.