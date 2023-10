Matthew Perry, l’attore celebre per il suo ruolo di Chandler Bing nella popolare serie televisiva “Friends”, è stato trovato senza vita nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles. E mentre la notizia della sua morte scuote i fan, ecco che c’è chi ha fatto notare un dettaglio che ora suona come un funesto presagio. Il fulcro dell’attenzione, infatti, non è solo sulla sua prematura scomparsa avvenuta a 54 anni per annegamento, ma anche sull’ultimo messaggio toccante che ha condiviso sui social media.

Appena sei giorni fa, l’attore ha condiviso una foto che lo ritrae immerso proprio in quella vasca idromassaggio dove ha trovato la morte, circondato da luci soffuse, mentre la notte calava su Los Angeles di fronte a lui. La foto era accompagnata da un messaggio semplice ma emozionante, che esprimeva la profonda gratitudine di Perry per la vita e il desiderio di condividerla con il mondo: “Oh, quindi l’acqua calda che gira intorno ti fa sentire bene?”, le sue parole.

Neanche a dirlo, in tanti nei commenti al post ora parlano di “profezia” e di “presagio” riferendosi a quest’immagine, quasi come se fosse stato il suo messaggio d’addio. Il suo corpo senza vita è stato trovato, intorno alle ore 16 di sabato 28 ottobre, proprio in quella vasca come hanno riferito fonti delle forze dell’ordine al “Los Angeles Times”: le fonti, che hanno parlato a condizione di anonimato perché l’indagine è in corso, non hanno citato la causa della morte: tuttavia non sarebbero state trovate droghe sulla scena del decesso né si sospetta alcun omicidio e al momento la pista privilegiata sembrerebbe quella di un malore, anche se non si escludono altre ipotesi.

I detective del dipartimento di polizia che si occupano di rapine e omicidi stanno indagando sulle cause della morte, che saranno determinate in un secondo momento dall’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles in base all’autopsia.