Adele ha interrotto il suo concerto al Caesars Palace di Las Vegas per dare al pubblico la notizia della morte dell’attore Matthew Perry, trovato senza vita nella sua abitazione di Los Angeles. Ad un certo punto, la popstar britannica ha fermato lo spettacolo e ha dedicato un momento speciale alla star di “Friends“: “Ricorderò quel personaggio per il resto della mia vita“, ha detto Adele ai fan facendo riferimento al celebre ruolo di Chandler Bing interpretato da Perry nella serie “Friends”. Quindi, indossando un costume di Morticia Adams, in vista dell’approcciante festa di Halloween, Adele ha proseguito: “Probabilmente è il miglior personaggio comico di tutti i tempi”.

Mentre la folla si commuoveva, Adele si è avvicinata agli spettatori, chiedendo di condividere i loro ricordi d’infanzia preferiti: “Uno dei miei amici, Andrew, quando avevo circa 12 anni, faceva la migliore imitazione di Chandler. Lo faceva continuamente per farci ridere. Se qualcuno di noi aveva avuto una brutta giornata o si sentiva giù, fingeva semplicemente di essere Chandler”, ha raccontato ricordando un aneddoto del suo passato.

Quindi, lei che ha pubblicamente annunciato la sua decisione di smettere di bere all’inizio di quest’anno, ha affrontato il tema delle battaglie di Matthew Perry con l’alcol e la dipendenza da oppioidi, problemi che erano noti e documentati dall’attore stesso, che aveva condiviso apertamente la sua esperienza con la sobrietà. Adele ha lodato la coraggiosa sincerità di Perry riguardo a questi temi, facendo riferimento al suo libro di memorie del 2022, intitolato “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“: “Era così aperto con le sue lotte con la dipendenza e la sobrietà, che penso sia stato incredibilmente, incredibilmente coraggioso”, ha concluso tra la commozione generale prima di riprendere a cantare tra gli applausi dei presenti.

