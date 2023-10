Sono decine di migliaia i manifestanti filo-palestinesi che si sono radunati a Londra, per chiedere la fine dei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza, iniziati dopo il terribile attacco sferrato tre settimane fa da Hamas in Israele. Lo riferisce la Bbc, precisando che sono stati dispiegati più di mille agenti. Lo scorso fine settimana a Londra sono scese in piazza 100mila persone e anche per oggi la Polizia sembra analoga. “Gaza, fermate il massacro” e “Palestina libera, fine dell’occupazione israeliana”, sono tra gli slogan dei manifestanti radunati al Golden Jubilee Bridge. Decine di persone in strada anche a Parigi, nonostante il divieto del prefetto, che ieri ha vietato la manifestazione in programma per oggi di sostegno alla popolazione palestinese di Gaza.

Folla anche a Istanbul, in Turchia per la manifestazione convocata dal partito del leader turco Recep Tayyip Erdogan. “Ribadisco che Hamas non è un’organizzazione terroristica. Israele è un occupante, Erdogan parla chiaramente perché la Turchia non vi deve nulla” ha detto il presidente turco rivolgendosi alle centinaia di migliaia di persone radunate all’aeroporto Ataturk per chiedere di “fermare gli attacchi” contro Gaza.