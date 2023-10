Daniel Halemba, 22 anni, è stato appena eletto l’8 ottobre nel Parlamento della Baviera per la AfD, ma la polizia lo sta ricercando per eseguire un ordine di arresto della Procura di Wūrzburg. Halemba non è ancora stato raggiunto dagli agenti e pare essersi dato alla macchia. Lunedì dovrebbe comparire alla prima seduta di insediamento del nuovo Parlamento, da allora inizierebbe a godere di immunità parlamentare.

Già da venerdì la AfD ha ammesso che un proprio neoeletto è ricercato, pur non facendone il nome. La leader regionale della AfD Katrin Ebner-Steiner ha sottolineato che “dovrebbe essere richiuso con accuse inconsistenti”. La Procura di Wūrzburg ha confermato all’agenzia Dpa ed al quotidiano Sūddeutsche Zeitung che Halemba, che dovrebbe essere il più giovane membro della nuova assemblea parlamentare bavarese, è ricercato. Gli inquirenti non hanno voluto però precisare, per motivi tattici legati alle indagini, l’ipotesi di reato alla base del mandato di cattura.

L’emittente nazionale ZDF rivela tuttavia come già da tempo è noto che la Procura di Wūrzburg indaga contro Halemba e l’associazione studentesca Burschenschaft Teutonia Prag zu Wūrzburg, traducibile come Confraternita Teutonica da Praga a Wūrzburg presso la quale in settembre ci sono stati dei sequestri. In gioco c’erano accuse di istigazione all’odio e uso di simboli contrari alla Costituzione. Secondo la Procura nella sede della confraternita ci sarebbero stati oggetti con la sigla della NSDAP, unitamente a adesivi e testi di natura razzista.

In luglio il servizio di sicurezza nazionale del Verfassungschutz aveva già accusato la AfD della diffusione anche di “teorie complottistiche di estrema destra” nel corso del congresso di Magdeburgo sul programma per le elezioni europee. Il Presidente del Verfassungschutz Thomas Haldenwang aveva dichiarato all’agenzia Dpa: “Nel prossimo Parlamento europeo verrebbero così rappresentate persone le cui posizioni probabilmente non sono compatibili con l’ordine fondamentale libero e democratico”. Anche sull’onda di un supposto attentato durante un comizio al co-dirigente nazionale Tino Chrupalla, del quale non è stato trovato nessun riscontro certo, il partito alle elezioni regionali bavaresi è tuttavia giunto terzo.