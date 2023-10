“Obiettivamente non ho avuto il tempo di approfondire la questione. So che il ministro San Giuliano ha scritto all’Antitrust. Aspettiamo di capire le risposte dell’Antitrust e poi valutiamo nel merito di più”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando il caso dei cachet d’oro del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, sollevato da un’inchiesta del Fatto Quotidiano. Rispondendo ai cronisti al termine del Consiglio europeo a Bruxelles, la premier non ha escluso un passo indietro del sottosegretario