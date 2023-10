Il vero sconfitto al governo – almeno stando alle bozze che circolano sulla manovra – è Matteo Salvini, che ha dovuto rinunciare al proprio cavallo di battaglia, usato in ogni occasione durante la campagna elettorale, e cioè lo smantellamento della legge Fornero. Tanto che ora il leader della Lega è costretto a spacciare come un successo il ritorno a Quota 103 di Mario Draghi. L’ex ministra del Lavoro del governo Draghi, Elsa Fornero, ieri sera era ospite di Corrado Formigli, a Piazzapulita, e ha commentato il dietrofront di Salvini, che tante volte l’ha attaccata: “Sono un po’ imbarazzata stasera, le immagini che avete mandato in onda non mi lasciano priva di emozioni (si tratta di una protesta di Salvini sotto casa dei genitori di Fornero, ndr). Quella è casa dei miei genitori – ha proseguito l’economista – gli elettori si ricorderanno di tante promesse calpestate e di tante sciocchezze dette e di tanto avvelenamento. È una cosa penosa per me, ma è più penosa per lui“.