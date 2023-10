“I rapporti con Mediaset sono i rapporti dal governo con una grande azienda italiana, sui quali ho letto moltissime ricostruzioni compreso il fatto che non fossi soddisfatta di quello che Marina Berlusconi ha detto su di me”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. “Penso che una cosa sia raccontare se ci sono dei problemi, una cosa sia tentare di crearli. Non ci sono problemi nella maggioranza, non ci sono problemi tra me e Salvini, non ci sono problemi tra me e Tajani, non ci sono problemi neanche con Mediaset. C’è se c’è un clima generale che io vedo molto più sereno di quello che delle volte leggo”, ha rimarcato.