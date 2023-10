“Mi ha colpito l’incredibile disinformazione della stampa italiana sul discorso del segretario generale dell’Onu Guterres. Quasi tutti hanno scritto che ha giustificato Hamas e invece ha condannato due volte la mattanza del 7 ottobre. Guterres ha fatto il suo mestiere, cioè ha difeso i civili e ha chiesto i due Stati, posizione classica dell’Onu”. Sono le parole del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che a Otto e mezzo (La7) analizza le dichiarazioni del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Travaglio aggiunge: “Mi ha anche colpito il fatto che molti confondano l’Onu con la Nato e quindi pretendano che l’Onu, che in gran parte è costituito da paesi estranei e contrari alla Nato, dica quello che sostengono Biden o Netanyahu, il che è assolutamente assurdo. Ricordo che un membro della Nato, Erdogan, quindi nostro alleato – continua – ha giustificato ed elogiato Hamas, per dire quanto sia assurda ancora una volta questa rappresentazione fumettistica secondo cui c’è l’Occidente, ovvero Israele, contro tutti gli altri, perché l’Occidente inteso come Nato al suo interno ha un paese che è molto più filo-Hamas di quanto non sia il segretaro generale dell’Onu”.

Il direttore del Fatto conclude: “Oggi dovremmo parlare della posizione di Erdogan e domandarci a cosa serva questa invasione di Gaza preannunciata da Netanyahu se non ad ammazzare altri civili, visto che in 17 giorni ne hanno già uccisi 6mila di cui 2.500 bambini. Ci sono voluti dei mesi nella guerra tra Russia e Ucraina per fare tanti morti civili. E quindi che cosa pensano di fare gli israeliani invadendo Gaza? Non si capisce”.