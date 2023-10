“Vi vedo nervosi, non capisco perché siate così nervosi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è rivolta verso i banchi delle opposizioni alla Camera, dai quali sono arrivati alcuni commenti mentre parlava della sospensione di Schengen e di “fermare l’immigrazione illegale di massa”. Per poi aggiungere: “È un anno che sono al governo, ne faremo altri quattro e poi vediamo gli italiani che cosa ne pensano. So che ad alcuni non piace ma funziona così”. Bagarre anche quando la leader di Fratelli d’Italia ha introdotto il tema legato al taglio dell’Iva sui prodotti per la prima infanzia: “Non ha funzionato, ecco perché non lo abbiamo rinnovato. La stessa cosa – ha detto rivolta soprattutto al M5s – che avreste dovuto fare voi col Superbonus, invece di scaricare cento miliardi di euro sugli italiani quando ne avevate previsti solo 30″.