Bagarre, alla Camera, quando la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha introdotto il tema legato al salario minimo: “Qui ho solo una domanda da fare. Perché Giuseppe Conte, che è stato alla guida del governo per tre anni, non lo ha fatto? Non dovete spiegarlo a me, ma ai lavoratori che portate in piazza, che sono più intelligenti di quanto li fate”.