Piersilvio Berlusconi ha telefonato a Giorgia Meloni, subito dopo che la premier ha ufficializzato la fine della sua relazione con Andrea Giambruno. Una chiamata in cui il figlio del fondatore di Forza Italia si è detto “molto dispiaciuto” per il caso nato dai fuorionda trasmessi da Striscia la notizia. “Non ne sapevo nulla, altrimenti ti avrei avvisata. Non ho potuto far nulla per impedirlo”, è quello che ha detto l’amministratore delegato di Mediaset secondo il Corriere.it. Senza formulare promesse ufficiali, Berlusconi avrebbe anche detto a Meloni che si sarebbe attivato per fermare l’ulteriore trasmissione di nuovi fuorionda di Giambruno. Come dire: esistono altri filmati “imbarazzanti” registrati dalle telecamere Mediaset su quello che è ormai l’ex compagno della premier.

Negli ultimi giorni, in effetti, numerose indiscrezioni riferiscono di altri fuorionda che sarebbero addirittura peggiori di quelli rivelati finora dalla trasmissione di Antonio Ricci. Sono bastati pochi spezzoni per spingere Meloni a ufficializzare la fine della sua relazione col giornalista Mediaset, sospeso per una settimana dalla conduzione di Diario del giorno. Un addio ufficializzato con un post social, in cui la premier aveva aggiunto un post scriptum criptico: “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

A chi era riferita quella frase? A Mediaset che aveva diffuso i fuorionda e dunque alla famiglia Berlusconi? E quindi quel post aveva anche una valenza politica? “Non c’è una parte politica, di questo non voglio più parlare, non so cosa non sia chiaro del fatto che non voglio più parlare di questo”, ha negato Meloni incontrando la stampa al Cairo, al margine del vertice sulla pace, rispondendo a chi le domandava quanto le fosse costato fare questo viaggio all’indomani dalla separazione da Giambruno. “Sto bene, sto molto bene – ha detto la premier – faccio il mio lavoro come sempre”.