A margine del summit per la pace Giorgia Meloni ha risposto piuttosto infastidita ad alcune domande sulla recente separazione dal compagno Andrea Giambruno: “Sto bene e continuo a lavorare come sempre”. E, a chi le ha chiesto conto dei riferimenti politici contenuti nel post che ha pubblicato venerdì sui canali social, ha risposto: “Non c’è niente di politico, non voglio più parlare di questo argomento”