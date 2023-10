“Sento parlare di Torino o di Sankt Moritz, ma io ovviamente non voglio esprimere preferenze, se non che si faccia la scelta meno costosa e più sostenibile. Non mi fa nessuna differenza dove la fanno”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione del nuovo centro TOG in via Livigno parlando della pista da bob per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Commentando le parole del ministro dello Sport, Andrea Abodi, sul vincolo allo stadio di San Siro, ha aggiunto: “Io credo che vincolare un immobile del genere e vincolare 100 milioni di patrimonio del Comune per delle targhe che sono esposte non va bene”.