“Difendere l’Ucraina e Israele è nell’interesse della sicurezza nazionale degli Stati Uniti”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando dallo Studio Ovale. Biden ha annunciato che chiederà fondi al Congresso per portare avanti la sua missione. Secondo indiscrezioni si tratta di un pacchetto ampio da 100 miliardi di dollari in cui rientrerebbero anche fondi per il muro con il Messico e per l’Asia-Pacifico. “Hamas non rappresenta il popolo palestinese – ha aggiunto Biden – usa i civili come scudi umani”.