Il giornalista palestinese Hani Alshaer ha pubblicato sul suo profilo Instagram le immagini del primo campo dell’Unrwa per gli sfollati, montato a Khan Younis nel sud della Striscia di Gaza. Una distesa di tende, una accanto all’altra, che ospita migliaia di persone fuggite dal nord dopo l’ordine di evacuazione arrivato da Israele. Da giorni le organizzazioni internazionali come Msf e Oxfam denunciano le condizioni disumane in cui vivono gli sfollati. Senza acqua potabile, servizi igienici e con poco cibo. Molti sono costretti a condividere stanze con decine di persone e a volte a dormire per strada perché senza un posto dove stare

video Instagram/hani.alshaer