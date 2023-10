Non si può dire che Simico, ovvero Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, non abbia fatto le cose in grande. Talmente in grande da spendere la bellezza di 39.957 euro per far realizzare un video di presentazione della nuova pista da bob, skeleton e slittino “Eugenio Monti”. Una pista che non si costruirà mai, perché sarebbe costata 124 milioni di euro e perché hanno calcolato male i tempi per poterla far sorgere in località Ronco, ai piedi delle Tofane. Il video ha la durata di un minuto e 33 secondi, è in inglese, con immagini scintillanti e una musica trionfale. Illustra l’opera-simbolo della Olimpiadi invernali che sarebbe dovuta sorgere nel “cuore delle Alpi”, sottolineandone con immagini l’identità, la storia e i 100 anni di vita degli sport invernali. La scelta delle parole è fatta per sorprendere, affermare certezze, esaltare il genio creativo: splendore, luce, energia, design, tecnologia, sostenibilità, futuro… Si vedono artigiani che affilano le lame dei pattini, Eugenio Monti che spinge un bob a due, atleti che si abbracciano, curve percorse a velocità da brivido. Una striscia luminosa attraversa i boschi e la neve. “Siate pronti ad essere più veloci… più forti… a salire più in alto. Insieme”. Together.

La spesa è stata messa a bilancio nell’esercizio 2022, dove è scritto: “La voce pubblicità e video fa riferimento esclusivamente al compenso per la realizzazione del video-teaser dedicato alla pista da bob di Cortina. Il video, in poco più di un minuto, racconta 70 anni di storia legati alla pista ‘Eugenio Monti’: un viaggio emozionale che unisce idealmente le Olimpiadi del 1956 con quelle del 2026. Per tale motivo è stato qualificato come video pubblicitario iconico delle olimpiadi e delle attività della Società”.

Lo spot è stato realizzato da Maria Criscuolo, fondatrice e presidente di Triumph Group International, una società che organizza grandi eventi. Cominciò nel 1986 con l’Internazionale Socialista di Lima, dove Bettino Craxi partecipò da vicepresidente. Tra i grandi eventi a cui ha contribuito all’organizzazione ci sono il Giubileo dei Giovani nel 2000, il G8 di Genova nel 2001, le Olimpiadi di Pechino nel 2008, l’Expo di Shanghai, il G8 dell’Aquila. Maria Criscuolo ha casa a Cortina e ha ricevuto nel 2022 l’incarico di realizzare il video utilizzato da Simico sul proprio sito per pubblicizzare Olimpiadi e pista. Evidentemente l’amministratore delegato Luigivalerio Sant’Andrea era sicurissimo di riuscire a vincere la gara di Cortina. Ne è uscito un video “stuzzicante, eccitante” (teaser), ma inutile, per una pista che non si farà mai.