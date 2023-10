Michelle Hunziker ha ritrovato l’amore? Sembrerebbe proprio di sì, almeno stando a guardare gli scatti “rubati” e pubblicati dal settimanale Chi che la ritraggono in momenti di felicità al fianco di Alessandro Carollo, noto osteopata e fisioterapista del mondo dei vip. La loro storia è finalmente uscita allo scoperto e il rotocalco diretto da Alfonso Signorini ha catturato la coppia mentre si godeva una serata speciale al Forum di Assago per assistere allo spettacolo di Checco Zalone, intitolato “Amore+Iva”. Alla fine dello spettacolo, i due hanno fatto ritorno insieme a casa della celebre conduttrice.

Questa relazione, finora ben nascosta ai media, è iniziata già da qualche tempo e sembra essere diventata sempre più forte con il passare dei giorni. Michelle Hunziker era single da un anno, dopo la fine della sua relazione con Giovanni Angiolini. D’altro canto, Alessandro Carollo era anch’egli single, sebbene in passato il suo nome sia stato associato a quello di alcune celebrità come Elisabetta Gregoraci (che non ha mai confermato) e Paola Barale, sua amica e cliente storica.

Alessandro Carollo 41 anni e di origini romane, è uno dei professionisti più rispettati nel campo dell’osteopatia, con un elenco di clienti celebri che spazia da Belen Rodriguez a Renato Zero. Noto per la sua passione per gli sport estremi e per le moto di grossa cilindrata, ha trovato da questo punto di vista in Michelle la compagna d’avventure perfetta, tanto che una fonte vicina alla showgirl ha rivelato: “Si sono trovati”. A confermare ulteriormente il legame tra i due, Michelle Hunziker ha recentemente pubblicato una foto di sé stessa su una moto, suggerendo chiaramente che aveva una dolce compagnia in quel momento.