Il frontman dei Maneskin, Damiano David, è pronto a scendere dal palco e a fare il suo debutto come attore nel video del nuovo singolo di Anitta, la celebre popstar brasiliana con oltre 65 milioni di follower su Instagram. E, neanche a dirlo, c’è una scena in particolare che già sta catturando l’attenzione del pubblico: quella del bacio appassionato tra i due artisti.

Il brano, intitolato “Mil Veces” (“Mille volte”, ndr), è previsto in uscita il 19 ottobre e promette di catturare l’attenzione del pubblico con un videoclip che unisce al talento musicale di Anitta una performance teatrale che la vede protagonista insieme a Damino dei Maneskin. Nelle scorse ore, proprio Anitta ha condiviso una serie di scatti dal set del video sul suo account Instagram, commentando “l’avrei registrato mille volte” e lasciando intendere che ci saranno scene cariche di passione.

In risposta alle foto condivise da Anitta, Damiano non ha potuto fare a meno di commentare con affetto: “Minha namorada por um dia,” che tradotto significa “la mia ragazza per un giorno”. Questo scambio sui social media ha suscitato – neanche a dirlo – l’entusiasmo dei fan, che sono ansiosi di vedere il video in questione.

Anitta, il cui vero nome è Larissa de Macedo Machado, è stata nominata “Rivelazione dell’Anno” nella musica nel 2013 dall’Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), e nel 2022, il Guinness dei Primati l’ha inclusa nella lista dei sei migliori artisti musicali dell’anno. La sua carriera meteorica e il suo innegabile talento musicale l’hanno resa una delle popstar più influenti del panorama musicale brasiliano e internazionale.