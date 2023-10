Se siete a Barcellona e andate al Sips potete stare certi di trovarvi nel bar migliore del mondo. Lo dice la World’s 50 Best Bars 2023, presentata a Singapore, nella Pasir Panjang Power Station. Il locale è stato fondato dall’italiano Simone Caporale insieme a Marc Alvarez.

Sul podio, in seconda e terza posizione, due insegne d’oltreoceano: Double Chicken Please a New York e Handshake Speakeasy a Città del Messico. La giuria composta da 680 esperti, bartender, consulenti e giornalisti, quest’anno ha premiato anche l’Italia con Drink Kong a Roma che si piazza alla 21/a posizione, seguito dal secret bar 1930 a Milano (scende dal 35/o al 42/o posto), L’Antiquario a Napoli (in ascesa dal 46/o al 44/o posto), Locale Firenze (che passa dal 39/o al 46/o posto) e la scalata di Freni e Frizioni di Roma che arriva, con un grande balzo, alla 33/a posizione (lo scorso anno si era piazzato al posto 86). È invece, nuovamente, retrocesso Camparino in Galleria a Milano in discesa dal 73/o al posto numero 85.

Per la prima volta, dopo quindici anni, la cerimonia di premiazione ha lasciato l’Europa per approdare in Asia. “Quando abbiamo lanciato World’s 50 Best Bars – ha dichiarato il nuovo direttore William Drew – la nostra intenzione era quella di mettere in luce le destinazioni imperdibili per gli amanti dei cocktail”. E Singapore è sicuramente una di queste: nella classifica ci sono ben tre bar nella città-stato.

Ma com’è Sips, il migliore bar del mondo? Ce lo spiega l’Huffington Post Spagna: “Nel cuore di Barcellona, il nuovo numero uno combina un design elegante con una tecnologia all’avanguardia”. La particolarità? Non c’è il bancone.