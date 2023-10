L’attesa sta per finire: Netflix ha annunciato l’uscita della prossima e ultima stagione di “The Crown”, la serie cult sulla famiglia reale inglese. La sesta stagione uscirà in due blocchi: la prima parte, composta da quattro episodi, uscirà il 16 novembre e la seconda, con altri due episodi, il 14 dicembre. Su Instagram sono state pubblicate le prime immagini e, neanche a dirlo, subito si sono scatenati i commenti. Ma andiamo con ordine. Il gran finale di The Crown si concentrerà sugli eventi dal 1997 al 2005, tra cui gli albori della relazione tra la principessa Diana e Dodi Al Fayed.

Elizabeth Debicki, l’attrice che interpreta Lady Diana, ha raccolto la sfida di ritrarre i momenti tragici della vita della principessa, fino alla sua morte: “Penso che sia una sfida davvero unica come attrice, ritrarre quei giorni. Mi fidavo davvero del progetto che Peter ha creato a livello emotivo. È la sua interpretazione e credo che per me avesse un senso. Perché, ovviamente, è tragico e devastante e non potremo mai sapere fino in fondo come sono andate le cose”. Mentre Dominic West, nei panni del principe Carlo, ha esplorato il lato più privato del personaggio: “Credo che provi vera tristezza e vera compassione e la cosa fantastica di The Crown è che ti dà la possibilità di vedere questi personaggi pubblici nella sfera privata. Sospetto che in privato Carlo sia piuttosto emotivo, io l’ho interpretato così… Penso, anzi spero, che il risultato dimostri sensibilità mantenendo un certo equilibrio”.

Ora, fin qui tutto ok: a scatenare il dibattito è però la presenza del fantasma di Diana nella serie. In una scena ambientata dopo la morte di Lady D., il fantasma appare all’allora principe Carlo dicendogli: “Sai che ti ho amato molto. Molto profondamente, e anche molto dolorosamente. Ora è tutto finito. Sarà più facile per tutti adesso che non ci sarò più”. In un’altra scena, sempre il fantasma di Diana si rivolge alla regina Elisabetta dicendole: “So che deve essere terrificante… Da sempre, ci hai insegnato cosa significa essere britannici. Forse è arrivato il momento di dimostrare che sei pronta a imparare anche tu”. Le reazioni non si sono fatte attendere: se un amico anonimo di re Carlo e della regina Camilla ha dichiarato che alla coppia “non importa nulla”, definendo la situazione “ridicola”; un’altra fonte ha detto invece che il principe William è rimasto “incredibilmente offeso” da questa rappresentazione della madre: “Non la guarderà, ma ne sarà totalmente disgustato”. Mentre le dinamiche familiari reali continuano a essere un argomento di discussione in questa serie, non resta che attendere la messa in onda degli episodi finali di “The Crown”.