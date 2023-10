E’ morta a 38 anni Tabby Brown, modella ex fidanzata dei calciatori Mario Balotelli e Raheem Sterling. La notizia ha scosso il mondo dello spettacolo: la causa del suo decesso non è stata specificata. Lo riporta il ‘The Sun’, ricordando che la Brown e l’ex attaccante dell’Inter Balotelli avevano avuto una storia d’amore nel 2011. I due si erano conosciuti in una discoteca e Tabby Brawn aveva detto al Mirror di essersi “davvero innamorata” dell’ex centravanti del Manchester City. Dopo Balotelli, la ex modella ha avuto anche una storia con l’attaccante inglese Raheem Sterling.

Nel corso della sua carriera, aveva lavorato come modella con importanti riviste come Cosmopolitan ed Elle, oltre a essere apparsa nelle pagine di Playboy. Aveva poi partecipato anche a spot pubblicitari di brand come Canon e Virgin ma non solo, Tabby Brown aveva calcato le scene televisive nel reality show di Channel 5 “The Bachelor”, contribuendo a consolidare la sua notorietà. La notizia della sua morte ha scatenato una valanga di messaggi di dolore e commozione.