Greta Thunberg è stata fermata dalla polizia britannica a Londra durante una protesta di ambientalisti contro l’Energy Intelligence Forum, che riunisce per tre giorni all’hotel InterContinental Park Lane i vertici dei colossi petroliferi mondiali. Lo riporta il Telegraph online. La ventenne attivista svedese è stata mostrata in un video mentre agenti di Scotland Yard – intervenuti per disperdere il picchetto di ambientalisti schieratisi a bloccare l’entrata principale dell’albergo londinese – la trascinavano via. Rinchiusa in un van della polizia, ha poi rivolto un sorriso ad altri dimostranti che gridavano “thank you Greta”. Thunberg era stata arrestata e trattenuta per qualche ora anche in patria in estate, in occasione d’una manifestazione analoga contro l’industria degli idrocarburi. A Londra ha preso parte oggi nello specifico a una protesta contro l’Energy Intelligence Forum, che riunisce per tre giorni all’hotel InterContinental Park Lane amministratori delegati e manager di colossi petroliferi mondiali quali TotalEnergies, Shell, Eni, la saudita Aramco, o la norvegese Equinor, oltre che – in rappresentanza del governo Tory britannico di Rishi Sunak, accusato da più parti di aver annacquato gli impegni sulla transizione verde sull’emergenza climatica – il ministro per la Sicurezza Energetica e l’Obiettivo Emissioni Zero, Graham Stuart. Protesta che ha visto qualche centinaio di manifestanti presidiare gli ingressi dell’albergo di lusso, vicino a Hyde Park, e che è sfociata nel fermo di varie persone, oltre alla Thunberg, da parte di Scotland Yard.

Video X/Fossil Free London