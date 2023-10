Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato. Il prossimo 6 novembre, dal Foro Italico, Fiorello debutterà con la nuova stagione di Viva Rai2. Oggi – 16 ottobre – è il giorno da cerchiare con la matita rossa: sono infatti iniziate le dirette Instagram con il format Aspettando Viva Rai2, considerato come un’antipasto di quel che sarà il programma vero e proprio. I contenuti social verranno trasmessi dal lunedì al venerdì, la mattina, fino al 27 ottobre.

Puntuale alle 7.15 circa, Fiorello ha cominciato il suo show con la rassegna stampa, battute estemporanee con ironia e sagacia, senza mai dimenticare l’obiettivo di far divertire il pubblico. Rispetto all’anno scorso non ci sono grandi novità, se non la location. Il Glass non è più quello di via Asiago – causa polemiche con i residenti che si lamentavano per i rumori all’alba – bensì un bar ribattezzato per l’occasione Glass di cortesia. E così, in diretta “nel bar di prova”, lo showman siciliano ha lanciato una stoccata ai contestatori: “Per ora siamo in un bar di via di Vigna Stelluti – ha scherzato – dove gli abitanti di via Asiago hanno affittato casa per due settimane solo per romperci i cogl…”.