Le tensioni e le polemiche sono all’ordine del giorno durante l’organizzazione di un matrimonio. Nonostante gli sforzi, talvolta non è possibile conciliare i desideri dei festeggiati con i bisogni degli invitati. È il caso di una coppia di sposi, che ha deciso di non gradire la presenza di bambini al lieto evento.

La cerimonia aveva dunque una sola regola, quella di lasciare i figli a casa, ma quando la futura sposa ha provato a spiegarlo alla cognata, che aveva partorito poche settimane prima, questa non ci è stata. Lasciare solo il figlio piccolissimo non era contemplabile per la neo mamma, che ha minacciato di non partecipare, se non le fosse stato permesso di portare il neonato con sé.

La sposa ha deciso di sfogarsi sulla piattaforma Reddit, raccontando l’accaduto e chiedendo consiglio:” Tra pochi mesi sposerò il mio fidanzato e stiamo ultimando tutti i dettagli per il nostro grande giorno. Una cosa che ha causato un po’ di tensione è il fatto che mia cognata abbia appena ha avuto un bambino poche settimane fa e ha insistito per portarlo al matrimonio“, ha scritto.

“Abbiamo chiarito fin dall’inizio che non vogliamo bambini al nostro matrimonio, poiché vogliamo che sia una cerimonia per soli adulti. Lo abbiamo comunicato a tutti i nostri ospiti, incluso mia cognata, ma lei si è opposta e ha detto che non può assolutamente lasciare il suo neonato a casa”. Secondo la donna, la richiesta della cognata sarebbe egoista e insensata: “Questo è il nostro giorno speciale e abbiamo programmato che fosse in un certo modo. Non è giusto che lei ci venga contro, è irragionevole“.

La sposa ha raccontato che la cognata non ha alcuna intenzione di rinunciare a stare col figlio, e che piuttosto avrebbe scelto di non presentarsi al matrimonio: “Forse esagero, ma allo stesso tempo non voglio scendere a compromessi su ciò che abbiamo programmato”, ha concluso la festeggiata.