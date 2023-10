L’invasione di cimici da letto a Parigi ha acceso la psicosi anche in Italia per questi minuscoli insetti, dal nome scientifico Cimex lectularius e l’aspetto di piccole blatte marroni o nere. A lanciare l’allarme sui social per la presenza delle cimici del letto anche nel nostro Paese è stata una coppia di giovani viaggiatori: “Abbiamo preso un treno notturno diretto a Milano da Monaco di Baviera”, hanno scritto sui propri profili social. “Qui siamo stati punti dalle cimici dei letti. E non siamo nemmeno a Parigi”.

“Il treno era sporco. Ma era l’unico mezzo disponibile”, spiegano i due, mentre mostrano ai follower gli effetti delle punture sulla pelle. “Avevamo bisogno di dormire, così abbiamo reclinato i sedili per metterci a riposare”. Una volta arrivati a Milano, la scoperta: “Dalla mattina seguente ci siamo accorti di alcuni morsi strani sulla nostra pelle“. Tutte le zone scoperte del corpo erano state bersagliate, come polsi, mani, braccia, caviglie e polpacci: “Le punture erano ovunque, e peggioravano sempre di più. Joel, che ha dormito con i pantaloncini corti, ha morsi sparsi su tutte le gambe”.

“Abbiamo contattato subito la compagnia ferroviaria”, prosegue la testimonianza social. “Loro sono stati pronti nella risposta, e hanno immediatamente effettuato un’apposita disinfestazione. Hanno confermato la presenza delle cimici, e ci hanno rimborsato 200 euro“. E ancora. “Abbiamo lavato i vestiti a 90 gradi in lavatrice e lasciato i nostri bagagli al sole. Speriamo che adesso sia tutto finito”.

Neanche a dirlo, subito è partito il tam tam e si è scatenato il panico. Anche perché a Parigi l’emergenza cimici da letto – esplosa durante la settimana della moda – ancora prosegue. La presenza delle cimici dei letti non è più solo un problema di hotel ed eventualmente case private: sono state scovate sui sedili di autobus e metro, treni ad alta velocità e all’aeroporto Charles de Gaulle, come dimostrano foto e video postati dai viaggiatori, che stanno facendo il giro del web. Durante l’estate, quando è cominciata l’infestazione, non sono stati risparmiati neanche i cinema.

“Arriveranno anche in Italia?”, è la domanda che in tanti si fanno ora sui social. Sicuramente già ci sono e ci sono sempre state, l’importante è prestare sempre la massima attenzione alle condizioni igieniche. Intanto sappiate che questi insetti amano stare nelle fessure e nelle crepe dei letti, nei mobili e nei tessuti di luoghi malsani e scarsamente puliti.