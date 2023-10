Tensioni durante un corteo studentesco a Roma organizzato contro il raduno delle destre giovanili internazionali in programma oggi e domani a Roma. I manifestanti hanno provato a deviare il percorso per dirigersi verso piazza Vittorio, dove è in programma un sit in di sostegno alla Palestina, trovandosi però davanti lo sbarramento della Polizia. Ci sono stati spintoni e lancio di fumogeni e le forze dell’ordine hanno effettuato una carica di alleggerimento.

Tra gli striscioni e le bandiere mostrate anche una della Palestina e un cartello con scritto “Fight for right”.