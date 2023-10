Dopo il naufragio del ‘Terzo Polo’ per cui è stata la candidata presidente in Lombardia in contrapposizione ad Attilio Fontana sostenuto dal centrodestra, e le riunioni tra lei, Cateno De Luca, Beppe Fioroni e Matteo Renzi per la costituzione di una formazione politica centrista per le prossime elezioni Europe, oggi Letizia Moratti aderisce ufficialmente a Forza Italia. Spilla d’ordinanza e tessera consegnata in conferenza stampa dal segretario azzurro Antonio Tajani. E un incarico interno al partito: la guida della consulta del segretario nazionale di Forza Italia – che da statuto del partito – “ha il compito di fornire proposte politiche al segretario, nonché di elaborare studi e approfondimenti sui principali temi politici” afferma Tajani.

Ricordiamo a Moratti cosa diceva di lei, pochi mesi fa, la senatrice azzurra Licia Ronzulli: “Un tradimento consumato per il capriccio di una ricca signora, annoiata e in cerca di una poltrona. Provo tristezza per la signora Moratti, costretta a comportarsi come una qualsiasi sciacalla”; e se l’approdo in Forza Italia sia causato dal fallimento prima del Terzo Polo e poi di accordi elettorali tra De Luca e Renzi, finito con annunci di reciproche querele. “Non rinnego nulla del mio percorso fatto, ma questa è una fase diversa – risponde Moratti – ribadisco la mia stima a Renzi e Calenda, ma io mi ritrovo da sempre nei valori del Partito popolare e quindi la collocazione europea per me è determinante. E’ vero – aggiunge – che ho partecipato a diversi incontri che portassero al rafforzamento del ‘centro’ ma sul tema della collocazione europea non ci siamo trovati, ma – conclude – il contributo che io intendo dare all’interno di Forza Italia non prevede una mia candidatura alle prossime elezioni europee”.