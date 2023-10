Volare, ormai, costa davvero tanto. La contesa tra le compagnie low cost e le istituzioni europee – regolamentata in Italia dal decreto omnibus, soprattutto per quanto riguarda Sicilia e Sardegna – non accenna a placarsi. Mentre dall’Unione Europea giunge la richiesta di parametri di trasparenza per tutelare i consumatori, a condannare la presa di posizione del governo tricolore, in una recente intervista, è stato l’amministratore delegato di Ryanair Michael O’Leary, che ha definito il provvedimento “stupido e idiota”.

Intanto, però, chi si sposta in aereo cerca in ogni modo di risparmiare. Recentemente, infatti, sta spopolando sul web un trucco per non pagare il bagaglio a mano. A porlo all’attenzione dei più è stata “Gaia Travels”, tiktoker che si occupa di consigli di viaggio: “Quando ti rifiuti di pagare il bagaglio a mano per viaggiare, allora spedisci i tuoi vestiti con Vinted”, ha scritto in un video nel quale si riprende con alcuni pacchi in mano, pubblicato sul suo profilo. In un giorno, il filmato ha totalizzato più di 950mila visualizzazioni, oltre 10mila condivisioni e 6300 commenti. L’applicazione di vendita online di abiti e accessori usati, mette infatti le spese di spedizione ad un prezzo fisso molto basso (nel range di 2-5 euro al massimo) e simulando una vendita di abiti si può così spedire i propri vestiti nella meta di destinazione senza pagare i costi del bagaglio a mano, che si aggirano in media intorno ai 20 euro.

Entusiasti o meno dell’espediente, molti hanno voluto dire la propria sulla questione. “Io pure faccio sempre così, costa molto meno”; “Io uso Vinted come corriere personale per tutto”; “Io metto in vendita le cose a mia sorella a 1 euro e poi gliele spedisco”, hanno spiegato alcuni utenti, già avvezzi a questo stratagemma. Ma c’è stato anche chi, di fronte al trucco, ha storto il naso (“Voi siete matti”), e chi, pur non apprezzandolo pienamente, ne ha riconosciuto i vantaggi (“È una trashata, ma obiettivamente si risparmia, poco ma sicuro”). Infine, altri hanno suggerito di provare a risparmiare utilizzando Amazon: “Fatelo con Amazon e avrete garanzia e assistenza”.